Вратарь Шестёркин установил ещё один рекорд "Рейнджерс"

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин в выездном матче против "Виннипега" отразил 42 броска из 43. Его команда победила со счётом 4:1.

Рекорд Шестёркина

Шестёркин стал первым вратарём в истории "Рейнджерс", который одержал шесть побед в первых семи матчах НХЛ. Россиянин дебютировал 8 января и провёл такие игры:

"Колорадо" (5:3);

"Нью-Джерси" (6:3);

"Коламбус" (1:2);

"Детройт" (4:2);

"Торонто" (5:3);

"Лос-Анджелес" (4:1);

"Виннипег" (4:1).

"Рейнджерс" занимают 12-е место в Восточной конференции НХЛ, но претендуют на wild-card для попадания в плей-офф. От седьмого места команду отделяют девять очков.