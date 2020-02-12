Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин в выездном матче против "Виннипега" отразил 42 броска из 43. Его команда победила со счётом 4:1.
Шестёркин стал первым вратарём в истории "Рейнджерс", который одержал шесть побед в первых семи матчах НХЛ. Россиянин дебютировал 8 января и провёл такие игры:
"Рейнджерс" занимают 12-е место в Восточной конференции НХЛ, но претендуют на wild-card для попадания в плей-офф. От седьмого места команду отделяют девять очков.
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