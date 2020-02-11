Фигуристка Константинова ушла от Чеботарёвой к Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова прекратила сотрудничество с тренером Валентиной Чеботарёвой из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. Она продолжит тренировки в Академии Плющенко, сообщает "РИА Новости".

По сведениям источника, окончательное решение по будущему Константиновой будет принято позже. Сама фигуристка, тренер Чеботарёва и Плющенко отказались комментировать ситуацию.

Станислава Константинова

Константинова начала выступления во взрослом катании с сезона-2017/18. Тогда она выиграла два турнира серии "Челленджер", заняла четвёртое место на чемпионате России, а также приняла участие в чемпионате мира (19 место).

В сезоне-2018/19 спортсменка показала такие результаты:

4-е место на чемпионате Европы;

2-е место на этапе "Гран-при Финляндии";

5-е место на этапе "Гран-при Франции";

4-е место на чемпионате России.

В сезоне 2019/20 результаты спортсменки ухудшились: