Российская фигуристка Станислава Константинова прекратила сотрудничество с тренером Валентиной Чеботарёвой из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. Она продолжит тренировки в Академии Плющенко, сообщает "РИА Новости".
По сведениям источника, окончательное решение по будущему Константиновой будет принято позже. Сама фигуристка, тренер Чеботарёва и Плющенко отказались комментировать ситуацию.
Константинова начала выступления во взрослом катании с сезона-2017/18. Тогда она выиграла два турнира серии "Челленджер", заняла четвёртое место на чемпионате России, а также приняла участие в чемпионате мира (19 место).
В сезоне-2018/19 спортсменка показала такие результаты:
В сезоне 2019/20 результаты спортсменки ухудшились:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.