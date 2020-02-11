ЧМ по биатлону: Логинов, Гараничев и Старых работают с личным тренером

Вице-президент СБР Валерий Польховский рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира по биатлону. Турнир стартует 13 февраля в Антхольце смешанной эстафетой.

Сборная России ранее установила антирекорд - 26 гонок Кубка мира без медалей. По словам Польховского, не стоит недооценивать команду и паниковать.

"Паниковать я бы сейчас не стал. У сборной была пара недель подготовки перед чемпионатом мира, тренеры какую-то коррекцию подготовки сделали", - заявил Польховский в интервью "РИА Новости".

К биатлониистам приехали личные тренеры

По словам вице-президента СБР большой акцент в работе был сделан на индивидуальную подготовку. Так, к некоторым спортсменам с согласия штаба команды приехали личные тренеры.