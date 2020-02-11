Вице-президент СБР Валерий Польховский рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира по биатлону. Турнир стартует 13 февраля в Антхольце смешанной эстафетой.
Сборная России ранее установила антирекорд - 26 гонок Кубка мира без медалей. По словам Польховского, не стоит недооценивать команду и паниковать.
"Паниковать я бы сейчас не стал. У сборной была пара недель подготовки перед чемпионатом мира, тренеры какую-то коррекцию подготовки сделали", - заявил Польховский в интервью "РИА Новости".
По словам вице-президента СБР большой акцент в работе был сделан на индивидуальную подготовку. Так, к некоторым спортсменам с согласия штаба команды приехали личные тренеры.
"В частности, Максим Кугаевский будет помогать Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову. Идет совместная работа", - заявил Польховский.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.