Ласицкене: World Athletics приняла решение игнорировать россиян

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что международная федерация World Athletics преднамеренно игнорирует россиян. Девушка в последнее время из-за этого не контактировала с представителями организации.

На турнире "Русская зима" 9 февраля Ласицкене показала лучший результат сезона - 2.05 метра. World Athletics проигнорировала результат и не стала размещать сообщение даже в соцсетях.

"Они даже не выкладывают в свои социальные сети результат, который я показала, Анжелика Сидорова или кто-то другой из россиян. Они сейчас заняли такую позицию, что не говорят о нас. Поэтому с нами на контакт они не выходили", - приводит "РИА Новости" слова Ласицкене.

Исключение ВФЛА

Ранее антидопинговый комитет World Athletics рекомендовал полностью исключить ВФЛА из состава организации из-за "дела Лысенко". До 10 февраля России дано право объяснить действия чиновников ВФЛА в этой ситуации. Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ответ был дан в срок.

Вопрос об исключении ВФЛА может быть рассмотрен в середине марта. До этого времени приостановлена выдача допусков россиян для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.