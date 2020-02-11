Футбольная ассоциация Англии хочет ужесточить лимит на легионеров

Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская премьер-лига (АПЛ) ведут переговоры по лимиту легионеров. FA хочет добиться ужесточения правила, по которому в заявку команд на чемпионат должны входить 8 доморощенных футболистов.

FA предлагает АПЛ вариант, при котором в заявку нужно будет включить 12 "своих" игроков, а остальные 13 мест останутся без ограничений. Пока стороны не достигли соглашения по этому вопросу, сообщает The Telegrapf.

Лимит на легионеров в РПЛ

С сезона-2020/21 в чемпионате России будет введён новый лимит на легионеров "по заявке", который схож с английским.

В заявку на сезон можно внести не более 8 иностранцев. То есть в России схему можно назвать "8+17", а в Англии на данный момент "17+8".