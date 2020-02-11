В Италии подсчитали затраты на контракт Месси с новым клубом

Итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько должен будет потратить клуба Серии А на четырёхлетний контракт футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. Ожидается, что аргентинец, который конфликтует с руководством каталонского клуба, летом сменит команду.

Ранее футбольный агент Арьедо Брайда заявил, что позволить себе Месси могут два клуба Италии - "Ювентус" и "Интер". По подсчётам журналистов, контракт игрока на 4 года обойдётся командам в 350 млн евро.

Зарплата Месси - 35 млн евро

В "Барселоне" Месси получает 35 млн евро в год после вычета налогов. Считается, что новый клуб не сможет подписать аргентинца за меньшую сумму.

Таким образом, на зарплату Месси "Юве" или "Интер" должны будут тратить 66 млн евро в год с учётом налогов. Если клубы получат налоговые льготы, как в случае с Криштиану Роналду, сумма уменьшится до 51 млн евро.

С учётом подъемных, агентских выплат и бонусов футболисту сумма увеличится до 86 млн евро в год.