Юношеская сборная России (U-19) победила Узбекистан

Юношеская сборная России (U-19) под руководством Александра Кержакова одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче. Встреча, проходившая на сборе в Турции, завершилась со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.

Команда с 25 по 31 марта примет участие в элитном отборочном турнире Евро-2020. Сборная России попала в группу 3. Путёвку в финальный турнир получит победитель квартета.

25 марта - Грузия - Россия.

28 марта - Шотландия - Россия.

31 марта - Россия - Франция.

Юношеский Евро-2020 (U-19)

Юношеский чемпионат Европы состоится в Северной Ирландии с 19 июля по 1 августа. Участие в турнире, кроме хозяев, примут 7 победителей элитного отборочного раунда.

8 команд будут разбиты на 2 группы. В полуфинал выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

5 сборных получат путёвки в финальный раунд чемпионата мира (U-20), который запланирован на май-июнь 2021 года.