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Минспорт отправил ответ в World Athletics по "делу Лысенко"

Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство направило в международную федерацию World Athletics письмо с ответом по "делу Лысенко". Ранее сообщалось, что объяснения российской стороны ждут до 10 февраля.

"Мы уже отправили ответ в World Athletics", - приводит ТАСС слова Матыцина.

28 января антидопинговый комитет AIU назвал ответ со стороны ВФЛА по "делу Лысенко" неубедительным. Руководство организации было отправлено в отставку, а 31 января минспорт отозвал аккредитацию ВФЛА. Все функции президиума организации были переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Дело Лысенко

  • 21 ноября 2019 года антидопинговый комитет организации (AIU) обвинил ВФЛА в подтасовке документов Лысенко. Легкоатлет пропустил три допинг-теста и пытался предоставить фиктивную справку из больницы.
  • От исполнения обязанностей были отстранены глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, еще пять членов ВФЛА и тренер спортсмена Евгений Загорулько. 
  • Выдача разрешений россиянам для участия в международных стартах приостановлена.
Темы вфла олег матыцин данил лысенко легкая атлетика
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