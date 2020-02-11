Минспорт отправил ответ в World Athletics по "делу Лысенко"

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство направило в международную федерацию World Athletics письмо с ответом по "делу Лысенко". Ранее сообщалось, что объяснения российской стороны ждут до 10 февраля.

"Мы уже отправили ответ в World Athletics", - приводит ТАСС слова Матыцина.

28 января антидопинговый комитет AIU назвал ответ со стороны ВФЛА по "делу Лысенко" неубедительным. Руководство организации было отправлено в отставку, а 31 января минспорт отозвал аккредитацию ВФЛА. Все функции президиума организации были переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Дело Лысенко