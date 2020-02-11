UFC не поставил Нурмагомедова на первое место в своём рейтинге

UFC опубликовал собственную версию рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории. Россиянина Хабиба Нурмагомедова организаторы поставили на второе место.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Нурмагомедов возглавил рейтинг авторитетного портала по смешанным единоборствам Sherdog. Обновление произошло после того, как американский боец Джон Джонс одержал спорную победу над Домеником Рейесом.

В остальном версии UFC и Sherdog по первым семи позициям одинаковые. Вместе с тем, в рейтинге бойцовского чемпионата присутствует Конор Макгрегор, а Sherdog не включил ирландца в топ-10.

Рейтинг лучших бойцов по версии UFC