Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о том, как обстоят дела с переходом нападающего "Зенита" Александра Кокорина. 21 января клубы объявили о договорённости по аренде игрока до конца сезона, но сам футболист отказался уходить из питерской команды.
"Зенит" не взял Кокорина на второй сбор команды. Вместо этого он отправился тренироваться с "Зенитом-2". СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны "Балтики", "Рубина" и тульского "Арсенала", но пока его дальнейшая судьба неизвестна.
Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина перезагрузить свою карьеру. Из-за истории с драками в Москве футболист в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года.
"У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения - это же очень правильный шаг", - заявил Ротенберг.
Владелец "Сочи" заявил, что Кокорину мешает шумиха вокруг его возможного ухода из "Зенита".
"А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти", - подытожил Ротенберг.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.