Ротенберг назвал переход в "Сочи" "последним вариантом" для Кокорина

Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о том, как обстоят дела с переходом нападающего "Зенита" Александра Кокорина. 21 января клубы объявили о договорённости по аренде игрока до конца сезона, но сам футболист отказался уходить из питерской команды.

"Зенит" не взял Кокорина на второй сбор команды. Вместо этого он отправился тренироваться с "Зенитом-2". СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны "Балтики", "Рубина" и тульского "Арсенала", но пока его дальнейшая судьба неизвестна.

Ротенберг разговаривал с Кокориным два дня назад

Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина перезагрузить свою карьеру. Из-за истории с драками в Москве футболист в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года.

"У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения - это же очень правильный шаг", - заявил Ротенберг.

Владелец "Сочи" заявил, что Кокорину мешает шумиха вокруг его возможного ухода из "Зенита".