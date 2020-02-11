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"Локомотив" ответил на сообщение об увольнении Сёмина

Спорт » Командные виды » Футбол

Анатолий Мещеряков, глава совета директоров "Локомотива" ответил на сообщения о том, что клуб принял решение не продлевать контракт главного тренера Юрия Сёмина. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой руководство поддержало предложение генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

"Что за бред! Может какой-нибудь другой совет директоров уже это рассматривал. На совете директоров «Локомотива» этот вопрос даже не рассматривался", - приводит "СЭ" слова Мещерякова.

Увольнение Юрия Сёмина

Слухи об увольнении Сёмина периодически возникают после того, как специалист в 2016 году вернулся в клуб. Его контракт действует до конца сезона-2019/20.

С 2016 года под руководством Сёмина "Локомотив" выиграл:

  • чемпионат России-2017/18;
  • Кубок России (2 раза);
  • Суперкубок России.

Ранее Сёмин возглавлял железнодорожников с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, а также с 2009 по 2010 год. За это время команда завоевала такие трофеи:

  • чемпионат России (2 раза);
  • Кубок России (4 раза);
  • Суперкубок России (2 раза).

С 2005 по 2016 год Сёмин работал в других командах:

  • Сборная России;
  • "Динамо" (Москва);
  • "Динамо" (Киев) - 2 раза;
  • "Габала" (Азербайджан);
  • "Мордовия";
  • "Анжи".
Темы рпл футбол юрий семин фк локомотив
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