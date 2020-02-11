Фанаты просят "Ливерпуль" включить Джеррарда в заявку ради золота АПЛ

Генеральный директор "Ливерпуля" Питер Мур рассказал о просьбе болельщиков включить в заявку на сезон бывшего игрока команды Стивена Джеррарда. Фанаты хотят, чтобы легендарный игрок получил золотую медаль за чемпионство в АПЛ.

Сейчас 39-летний Джеррад возглавляет "Рейнджерс". По словам Мура, выполнить просьбу фанатов команды невозможно. Он отметил, что для этого необходимо кого-то из заявки исключить, что может негативно сказаться на обстановке в раздевалке.

"Слушайте, мы все любим Стиви Джи, мы гордимся его успехами на тренерском поприще. Многие просят: "Подпишите его на 5-дневный контракт, чтобы он просто смог получить медаль", но это так не работает", — приводит Goal слова Мура.

Стивен Джеррард

Джеррад находился в системе "Ливерпуля" с 1987 по 2015 год. За 17 сезонов в составе основной команды Стиви Джи провёл 710 матчей, в которых забил 186 мячей.

В своей карьере он завоевал всевозможные трофеи, кроме чемпионства АПЛ: