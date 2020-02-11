Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Деньги за трансфер Головина для футбольной школы Калтана зависли в РФС

Спорт » Командные виды » Футбол

Первый тренер российского футболиста Александра Головина Александр Плясунов рассказал о ситуации с деньгами, предназначенными для футбольной школы в Калтане Кемеровской области. Академия должна была получить процент от трансфера полузащитника из ЦСКА в "Монако", но деньги пока не дошли.

По словам Плясунова, "Монако" необходимую сумму солидарных выплат направил в РФС. Она составляет 5%, то есть 1,5 млн евро. Деньги по правилам ФИФА распределяются между всеми школами, которые принимали участие в воспитании футболиста. Академия в Калтане должна получить около 225 тыс. евро.

"Школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается", - заявил Плясунов в интервью "Чемпионату".

Александр Головин

Головин занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год. После этого работал в академии клуба "Металлург-Кузбасс", после чего переехал в московский ЦСКА.

  • За основную команду армейцев Головин начал выступать с 2014 года.
  • В составе ЦСКА Головин провёл 113 матчей, в которых забил 13 мячей.
  • В июле 2018 года Головин перешёл в "Монако" за 30 млн евро.
  • Во французской команде на данный момент отыграл 62 матча и забил 7 голов.

За сборную России Головин отыграл 33 матча и забил пять мячей. На ЧМ-2018 провёл четыре игры.

Темы футбол фк цска фк монако александр головин
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как бороться с допингом?
Силовые структуры
Карфагенское окружение римлян. Битва при Каннах
Формула небес
Он первым произнес слово "алло" - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
"Русские матрешки" в космосе: в США боятся российских спутников
Школьники опубликовали интимную переписку ученика и учительницы
30% туристов привозят из путешествий алкоголь
В армию России начало поступать оружие на основе ИИ
За четвертого ребенка семьям не дадут повторный маткапитал
Виртуальные туристы смогут посетить Мурманскую область
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве бойцов ВСУ под Донецком
Посол ЛАГ в России: "сделка века" не решит проблему
Деньги за трансфер Головина для футбольной школы Калтана зависли в РФС
Врачи назвали три симптома "тихого" инсульта
Последние материалы
30% туристов привозят из путешествий алкоголь
В армию России начало поступать оружие на основе ИИ
За четвертого ребенка семьям не дадут повторный маткапитал
Виртуальные туристы смогут посетить Мурманскую область
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве бойцов ВСУ под Донецком
Посол ЛАГ в России: "сделка века" не решит проблему
Деньги за трансфер Головина для футбольной школы Калтана зависли в РФС
Врачи назвали три симптома "тихого" инсульта
В России построили более 80 млн квадратных метров жилья в 2019 году
Нацпроекты предложили включить в Конституцию
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Шоу-бизнес
Муромов рассказал, как Пугачева "убирала" ненужных артистов с эстрады
Соломон Соловьев Он первым произнес слово "алло" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма Любовь Степушова Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов
Комментарии
Какой будет политика России "после Путина"
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве бойцов ВСУ под Донецком
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Какой будет политика России "после Путина"
Россия для Америки страшнее, чем террористы
Курникова родила Иглесиасу третьего ребёнка
Опрос определил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Ярош заявил о возможной "силовой зачистке" Донбасса
Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО
Опрос определил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Опрос определил отношение россиян к поправкам в Конституцию
С вещами на выход: глава офиса Зеленского подал в отставку
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Досамовыражалась: посты Водонаевой изучает полиция
Несколько сотен населенных пунктов Украины остались без света
Найдена причина вымирания последних мамонтов на Земле
Как бороться с допингом?
Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала
Депутат Рады обвинил власти Украины в росте долгов страны
Ярош заявил о возможной "силовой зачистке" Донбасса
Лукашенко обиделся "за нефть" и приказал "реформировать телевидение"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ