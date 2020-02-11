Первый тренер российского футболиста Александра Головина Александр Плясунов рассказал о ситуации с деньгами, предназначенными для футбольной школы в Калтане Кемеровской области. Академия должна была получить процент от трансфера полузащитника из ЦСКА в "Монако", но деньги пока не дошли.
По словам Плясунова, "Монако" необходимую сумму солидарных выплат направил в РФС. Она составляет 5%, то есть 1,5 млн евро. Деньги по правилам ФИФА распределяются между всеми школами, которые принимали участие в воспитании футболиста. Академия в Калтане должна получить около 225 тыс. евро.
"Школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается", - заявил Плясунов в интервью "Чемпионату".
Головин занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год. После этого работал в академии клуба "Металлург-Кузбасс", после чего переехал в московский ЦСКА.
За сборную России Головин отыграл 33 матча и забил пять мячей. На ЧМ-2018 провёл четыре игры.
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