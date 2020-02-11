Крупнейший портал по смешанным единоборствам Sherdog опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от категории. На первое место составители поместили российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.
Рейтинг опубликован на сайте Sherdog. Впервые за долгое время первую строчку покинул американец Джон Джонс. "Правда.Ру" сообщала, что боец ранее провёл неубедительную защиту чемпионского пояса в тяжелом весе.
Третьим идёт Генри Сехудо. Следующий соперник Хабиба Тони Фергюсон занимает восьмое место. Бой россиянина и американца состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
На новость о первом месте Хабиба отреагировал его отец и тренер Абдулманап. Он заявил, что рейтинги не сильно волнуют бойца.
"Рейтинги меняются, наша задача - оставаться на первых позициях. В 2003-2008 годах Федор Емельяненко возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету. Петр Ян, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и Александр Волков", - написал Абдулманап в Instagram.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.