Нурмагомедов вышел на первое место рейтинга лучших бойцов MMA

Крупнейший портал по смешанным единоборствам Sherdog опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от категории. На первое место составители поместили российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

Рейтинг опубликован на сайте Sherdog. Впервые за долгое время первую строчку покинул американец Джон Джонс. "Правда.Ру" сообщала, что боец ранее провёл неубедительную защиту чемпионского пояса в тяжелом весе.

Третьим идёт Генри Сехудо. Следующий соперник Хабиба Тони Фергюсон занимает восьмое место. Бой россиянина и американца состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

Рейтинг бойцов MMA по версии Sherdog

Хабиб Нурмагомедов (Россия); Джон Джонс (США); Генри Сехудо (США); Стипе Миочич (США); Даниель Кормье (США); Исраэль Адесанья (Новая Зеландия); Камару Усман (США); Деметриус Джонсон (США); Тони Фергюсон (США); Александр Волкановски (Австралия).

Реакция команды Нурмагомедова

На новость о первом месте Хабиба отреагировал его отец и тренер Абдулманап. Он заявил, что рейтинги не сильно волнуют бойца.