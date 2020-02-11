Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила третьего ребёнка испанскому певцу Энрике Иглесиасу. Об этом в эфире радиостанции ADN рассказал его брат Хулио Иглесиас-младший.
О подробностях рождения третьего племянника Хулио не сообщил. Пока неизвестен даже пол ребёнка. Родители также не комментируют сообщение.
"Теперь у моего брата трое детей. Он очень счастлив", - ответил Хулио на вопрос журналистов о беременности Курниковой.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что 38-летнюю россиянку заметили с животом. Для Курниковой это вторые роды. Анна и Энрике воспитывают близнецов Люси и Николаса.
Курникова и Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. Несмотря на столь долгий срок и рождение уже трёх детей пара никак не зарегистрировала свои отношения. По словам россиянки, брак для неё не важен.
"Я очень довольна нашими отношениями с Энрике. Это все, что имеет значение. Брак для меня не важен", - говорила ранее Курникова.
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