Курникова родила Иглесиасу третьего ребёнка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила третьего ребёнка испанскому певцу Энрике Иглесиасу. Об этом в эфире радиостанции ADN рассказал его брат Хулио Иглесиас-младший.

О подробностях рождения третьего племянника Хулио не сообщил. Пока неизвестен даже пол ребёнка. Родители также не комментируют сообщение.

"Теперь у моего брата трое детей. Он очень счастлив", - ответил Хулио на вопрос журналистов о беременности Курниковой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что 38-летнюю россиянку заметили с животом. Для Курниковой это вторые роды. Анна и Энрике воспитывают близнецов Люси и Николаса.

Отношения Курниковой и Иглесиаса

Курникова и Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. Несмотря на столь долгий срок и рождение уже трёх детей пара никак не зарегистрировала свои отношения. По словам россиянки, брак для неё не важен.