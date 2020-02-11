Команды НХЛ испытывают проблемы с поставками клюшек из Китая. Около 75% клюшек для хоккеистов выпускается в КНР, который сейчас переживает эпидемию коронавируса, сообщает Boston Globe.
Производители клюшек - североамериканские компании. Но их основное производство находится в Китае. Ранее менеджеры-экипировщики клубов обратились к производителям с просьбой разобраться в ситуации.
Вспышка нового вируса была зафиксирована 31 декабря в китайско городе Ухань. На данный момент:
Ранее многие глобальные производители приостановили работу своих предприятий в Китае.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.