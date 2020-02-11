В НХЛ из-за коронавируса возникла нехватка клюшек

Команды НХЛ испытывают проблемы с поставками клюшек из Китая. Около 75% клюшек для хоккеистов выпускается в КНР, который сейчас переживает эпидемию коронавируса, сообщает Boston Globe.

Производители клюшек - североамериканские компании. Но их основное производство находится в Китае. Ранее менеджеры-экипировщики клубов обратились к производителям с просьбой разобраться в ситуации.

Эпидемия коронавируса

Вспышка нового вируса была зафиксирована 31 декабря в китайско городе Ухань. На данный момент:

случаев заболевания - 42638;

в тяжелом состоянии - 7333;

летальных случаев 1016 человек.

Ранее многие глобальные производители приостановили работу своих предприятий в Китае.