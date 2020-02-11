Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своём отношении к частой смене тренеров команды. Россиянин пришёл в команду летом 2018 года и уже успел поработать с тремя специалистами:

27 июля 2018 - 12 октября 2018 года - Леонарду Жардим;

13 октября 2018 - 24 января 2019 года - Тьерри Анри;

25 января 2019 - 27 декабря 2019 года - Леонарду Жардим;

28 декабря 2019 - н.в. - Роберто Морено.

Частая смена тренеров сказалась на результатах команды. В прошлом сезоне "Монако" финишировал 17-м, в этом идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Франции.

"Я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду", - заявил Головин.

Полузащитник положительно высказался о Роберто Морено, который ранее был тренером сборной Испании и вывел команду на Евро-2020. Вместе с тем частая смена тренеров тяжела для футболистов.