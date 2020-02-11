Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своём отношении к частой смене тренеров команды. Россиянин пришёл в команду летом 2018 года и уже успел поработать с тремя специалистами:
Частая смена тренеров сказалась на результатах команды. В прошлом сезоне "Монако" финишировал 17-м, в этом идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Франции.
"Я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду", - заявил Головин.
Полузащитник положительно высказался о Роберто Морено, который ранее был тренером сборной Испании и вывел команду на Евро-2020. Вместе с тем частая смена тренеров тяжела для футболистов.
"Морено - грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт", - приводит слова Головина "Чемпионат".
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