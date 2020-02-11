Овечкин провёл худший матч в сезоне

"Вашингтон" уступил "Айлендерс" на своей площадке со счётом 3:5. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провёл худший матч в сезоне.

Капитан набрал показатель полезности "-4" (в его смену в равных составах соперник забросил четыре шайбы). Для Овечкина это второй матч в сезоне с таким "+/-". Первый был 29 декабря в игре с "Каролиной", но тогда россиянин забросил шайбу. В сегодняшней игре Ови не отличился результативными действиями.

Общий показатель полезности Овечкина в этом сезоне -12. Россиянин продолжает удерживать лидирующую позицию в гонке снайперов вместе с Остоном Мэтьюсом из "Торонто": на счету обоих по 40 шайб.

700 шайб Овечкина

Овечкин не забрасывает шайб второй матч подряд. Россиянин остановился в двух голах от отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ. Александр станет восьмым хоккеистом, которому это удалось.