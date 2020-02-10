Американский хоккеист Тим Стэплтон в интервью подкасту Spittin Chiclets рассказал о том, как попробовал "русский газ". Так североамериканские хоккеисты называют кислородные маски, но при этом не говорят, какое вещество было использовано.
Ранее про "русский газ" рассказывали другие легионеры КХЛ. Сам Стэплтон прославился в России после интервью про тренерские методы Крикунова.
"Давайте расскажу, как Джо Павелски впервые попробовал "русский газ". Во время локаута он играл в минском "Динамо", и тогда же с этим газом познакомился я. Когда нам сказали, что скоро придет доктор с газом, парни в раздевалки завизжали так, будто только что выиграли Кубок Стэнли. Я такой: "Что случилось?" Они в ответ: "Просто дождись своей очереди и все поймешь". Я иду в числе первых. Три минуты под маской и… это были лучшие три минуты в моей жизни. Очень крутые ощущения. Павелски смотрит на все это и сомневается. "Чего-то я не уверен, что эта штука мне поможет", — говорит. Я ему: "Поможет, тебе вынесет башню после него".
После приема газа нужно посидеть минутку, такие правила. Джо получил свою дозу и резко встал, оттолкнув врача. Его лицо поменяло цвет, он пытался что-то сказать, а изо рта вылетали отдельные звуки. Пфф-пффф… Он стал плеваться на пол, потом с трудом оперся об стенку, а когда пришел в себя, заявил: "Уф, это было неплохо". Неплохо? Всего лишь неплохо? Павс, ты звучал, как Рокки!" — заявил Стэплтон.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".