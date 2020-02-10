Американский хоккеист рассказал, как попробовал "русский газ" в КХЛ

Американский хоккеист Тим Стэплтон в интервью подкасту Spittin Chiclets рассказал о том, как попробовал "русский газ". Так североамериканские хоккеисты называют кислородные маски, но при этом не говорят, какое вещество было использовано.

Ранее про "русский газ" рассказывали другие легионеры КХЛ. Сам Стэплтон прославился в России после интервью про тренерские методы Крикунова.