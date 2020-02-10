Биатлонистов сборной Казахстана исключили из команды за пьянку

Союз биатлонистов Казахстана (СБК) исключил четверых спортсменов из сборной команды. На четыре года исключение получил Антон Пантов, по году пропустят Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин.

Причиной исключения стало нарушение спортивного режима. В пресс-релизе федерации говорится, что биатлонисты употребляли спиртное. Инцидент произошёл в одной из гостиниц Обертиллиаха, где сборная готовилась к чемпионату мира.

"Спортсмены сборной — это лицо страны. Речь идет о нарушении спортивной дисциплины, которое влияет на имидж не только команды, но и Казахстана в целом. У нас не такой многочисленный вид спорта, но мы выбираем дисциплину", — сказал президент СБК Ермек Кизатов.

Исключение биатлонистов из сборной Казахстана