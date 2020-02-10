Союз биатлонистов Казахстана (СБК) исключил четверых спортсменов из сборной команды. На четыре года исключение получил Антон Пантов, по году пропустят Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин.
Причиной исключения стало нарушение спортивного режима. В пресс-релизе федерации говорится, что биатлонисты употребляли спиртное. Инцидент произошёл в одной из гостиниц Обертиллиаха, где сборная готовилась к чемпионату мира.
"Спортсмены сборной — это лицо страны. Речь идет о нарушении спортивной дисциплины, которое влияет на имидж не только команды, но и Казахстана в целом. У нас не такой многочисленный вид спорта, но мы выбираем дисциплину", — сказал президент СБК Ермек Кизатов.
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