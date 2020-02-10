Хоккеист Стэплтон испугался звонка из России после интервью о Крикунове

Американский хоккеист Тим Стэплтон рассказал о том, что с ним произошло после интервью про тренера Владимира Крикунова. Ранее игрок рассказал о методах работы специалиста, с которым работал в клубе КХЛ "Нефтехимик".

"Нам привели Владимира Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шел сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включенными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону", — рассказал в ноябре 2019 года Стэплтон.

По словам Стэплтона, затем он получил несколько звонков из России. Хоккеист воспринял это как угрозу.

"Кто-то звонил мне четыре дня с неизвестного номера. Я даже подумал, что вдруг это коллекторы, хотят стрясти с меня денег. Вот, послушайте: "Тим Стэплтон, ты должен позвонить мне в Москву. Код страны ты знаешь. Ты должен позвонить мне сегодня по номеру 41793495. Ты должен позвонить сегодня!" А это уже угроза! Я так и не позвонил. Я подумал, что кто-то мог меня разыграть, но было реально страшно", — заявил Стэплтон в подкасте "Spittin Chiclets".

Тим Стэплтон

Стэплтон в НХЛ выступал за "Торонто", "Атланту" и "Виннипег". Провёл 118 матчей, в которых забил 19 шайб и сделал 18 передач.

В Европы американец выступал за: