Усманов передал МОК оригинал олимпийского манифеста Кубертена

Российский бизнесмен Алишер Усманов передал главе Междунарожного олимпийского комитета (МОК) рукопись олимпийского манифеста Пьера де Кубертена, основателя современных Игр. Оригинал будет помещён в Олимпийский мужей Лозанны.

Манифест был написал Кубертеном в 1889 году. На 14 листах расписаны основы Олимпийских игр. В 1892 году Кубертен огласил его на собрании в Сорбонне, а спустя два года было принято решение о возрождении Олимпиад.

В декабре 2019 года манифест был куплен на аукционе "Сотбис". Начальная цена лота составила 500 тыс. долларов. Торги продлились 12 минут, рукопись была куплена за 8,8 млн долларов.

Бах отметил щедрость Усманова

"Это уникальное событие стало возможным благодаря вашей щедрости. Оно напоминает нам о том, что миссия Олимпийских игр состоит в том, чтобы объединить страны в мирном соревновании. Именно благодаря вашей щедрости мы прикоснулись к нашей истории и смогли ощутить прямую связь с нашим отцом-основателем", - обратился Бах к Усманову.

Усманов заявил, что место манифеста не в личной коллекции, а в музее.