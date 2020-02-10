Лыжники Большунов и Йохауг оторвались в общем зачёте Кубка мира

Россиянин Александр Большунов и норвежка Тереза Йохауг оторвались от преследователей в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены в воскресенье выиграли гонки с масс-стартом в шведском Фалуне.

И Большунов, и Йохауг оторвались в общем зачёте Кубка мира более чем на 400 очков. Вторыми идут норвежец Йоханнес Клебо и россиянка Наталья Непряева.

В спринтерском зачёте лидируют Йоханнес Клебо и словенка Аннамария Лампич.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Мужчины

Александр Большунов (Россия) - 1647. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1222. Шут Рюте (Норвегия) - 882. Сергей Устюгов (Россия) - 876. Иво Нисканен (Финляндия) - 858.

Женщины

Тереза Йохауг (Норвегия) - 1690. Наталья Непряева (Россия) - 1212. Хайди Венг (Норвегия) - 1122. Астрид Якобсен (Норвегия) - 845. Джессика Диггинс (США) - 822.

Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам ("Ски Тур")

Кубок мира по лыжным гонкам продолжится "Ски Туром" по трассам Швеции и Норвегии.