Россиянин Александр Большунов и норвежка Тереза Йохауг оторвались от преследователей в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены в воскресенье выиграли гонки с масс-стартом в шведском Фалуне.
И Большунов, и Йохауг оторвались в общем зачёте Кубка мира более чем на 400 очков. Вторыми идут норвежец Йоханнес Клебо и россиянка Наталья Непряева.
В спринтерском зачёте лидируют Йоханнес Клебо и словенка Аннамария Лампич.
Кубок мира по лыжным гонкам продолжится "Ски Туром" по трассам Швеции и Норвегии.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".