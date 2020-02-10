Глава UFC назвал Валентину Шевченко "реальным гангстером"

Президент UFC Дана Уайт похвалил чемпионку в найлегчайшем весе Валентину Шевченко. 31-летняя спортсменка на турнире в Хьюстоне защитила титул в бою с американкой Кэтлин Чукагян. Поединок завершился нокаутом в третьем раунде.

Для Шевченко эта победа была 19-й при трех поражениях. Спортсменка из Киргизии занимает второе место в женском рейтинге UFC вне зависимости от категории.

"Валентина - настоящий профессионал, отличный человек. Она просто потрясающая. Эта девушка - реальный гангстер. Когда у вас на боку татуировка пистолета, с вами точно не хочется шутить. Бой Валентины был прекрасным. Буду ждать её следующего выхода", - заявил Уайт.

Валентина Шевченко