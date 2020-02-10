Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв огласил состав сборной на чемпионат мира по биатлону. Как ранее сообщала "Правда.Ру", основа команды осталась прежней - на ЧМ едут те же биатлонисты, которые принимали участие в этапе Кубка мира в Поклюке.
По словам Драчёва, в мужской команде седьмым на ЧМ отправится Саид Халили. Его рассматривают для участия в эстафетных гонках.
В женскую команду шестой попала Екатерина Глазырина, которая лидирует в общем зачёте Кубка IBU. Также к участию в соревнованиях могут привлечь Ульяну Кайшеву, сообщил Драчёв в интервью "Чемпионату".
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