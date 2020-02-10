Глава СБР назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв огласил состав сборной на чемпионат мира по биатлону. Как ранее сообщала "Правда.Ру", основа команды осталась прежней - на ЧМ едут те же биатлонисты, которые принимали участие в этапе Кубка мира в Поклюке.

По словам Драчёва, в мужской команде седьмым на ЧМ отправится Саид Халили. Его рассматривают для участия в эстафетных гонках.

В женскую команду шестой попала Екатерина Глазырина, которая лидирует в общем зачёте Кубка IBU. Также к участию в соревнованиях могут привлечь Ульяну Кайшеву, сообщил Драчёв в интервью "Чемпионату".

Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону-2020

Мужчины

Александр Логинов.

Матвей Елисеев.

Евгений Гараничев.

Эдуард Латыпов.

Никита Поршнев.

Кирилл Стрельцов.

Саид Халили - эстафеты.

Женщины