Меняйло поручил подготовить снег для завоза в Иркутск на ЧМ по бенди

Полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провёл совещание по подготовке Иркутска к чемпионату мира по бенди (хоккею с мячом). Игры турнира во втором дивизионе пройдут с 1 по 6 марта на открытых стадионах Иркутска и Шелехова.

Игры элитного дивизиона запланированы с 29 марта по 5 апреля в крытом дворце "Байкал". Меняйло отметил, что в начале марта может установиться тёплая погода.

"Уточнять у гидрометцентра прогноз надо было еще вчера, мы уже на финишной прямой, надо понимать, что будет утром, днем, вечером хотя бы примерно. Если у вас температура ноль - плюс три будет, надо понимать, какое будет таяние льда, нужно ли дополнительно снег завозить", - приводит ТАСС слова Меняйло.

Чемпионат мира по бенди-2020

В дивизионе В сыграют 11 команд. Ранее из-за эпидемии коронавируса от участия в турнире отказалась команда Китая.

В дивизионе А примут участия 8 сборных, которые поделены на две группы.

1-я группа:

Россия.

Швеция.

Финляндия.

Казахстан.

2-я группа:

Норвегия.

США.

Германия.

Эстония.

Две лучшие команды 1-й группы выйдут в полуфинал. Две худшие - в четвертьфинал, где сыграют с двумя лучшими из второй группы.