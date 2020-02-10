Глава СБР Драчёв назвал смешными медальные планы на ЧМ по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что команда перед чемпионатом мира не имеет медальных планов. По его словам, сборная России на данный момент не может конкурировать с ведущими биатлонными странами - Францией и Норвегией.

Команда ранее установила антирекорд - 26 гонок подряд без призовых мест на этапах Кубка мира. Чемпионат мира стартует 13 февраля смешанной эстафетой. Всего будут разыграны 12 комплектов наград.

"Французы могут сказать, что надеются на Мартена Фуркада, Кантена Фийон Майе, Жан-Гийома Беатрикса, и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали. Мы тоже так можем сказать! Например, что Александр Логинов может выиграть четыре золотые медали (смеется). Но это смешно. Какие уж тут медальные планы. Мы же понимаем объективную ситуацию. Но я уверен, что наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке", - заявил Драчёв в интервью "РИА Новости".

Ранее норвежский эксперт заявил, что Александр Логинов может взять медаль в первой же личной гонке - мужском спринте, который состоится 15 февраля.