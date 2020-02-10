Футболисты сборной России назвали лучший фильм года

Пресс-служба сборной России провела опрос среди футболистов команды по поводу лучшего фильма 2019 года. Наиболее популярной стала кинолента "Ford против Ferrari".

В ночь на 10 февраля состоялась церемония вручения наградами "Оскар". Сенсационно лучшим стал фильм корейского режиссёра Пон Джун Хо "Паразиты". За эту картину проголосовал всего один игрок сборной России из 14 опрошенных.

Лучший фильм по версии футболистов сборной России