Эксперты биатлона из Норвегии назвали фаворитов первой мужской гонки чемпионата мира. Турнир стартует в Антхольце 13 февраля, а в субботу, 15-го числа, состоится спринт.
По мнению Ола Лунде, наряду с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё, на победу претендует также россиянин Александр Логинов. Эксперт указал, что у норвежца могут возникнуть проблемы с подготовкой из-за рождения ребёнка.
"В спринте наряду с Фуркадом и Бё могут занять высокие места также Кентен Фийон Майе, Бенедикт Долль или Александр Логинов. Норвежец был самым быстрым, но у нас есть вопрос - как ему спится в последнее время", - заявил Лунде в интервью NRK.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".