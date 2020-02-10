Норвежские эксперты считают Логинова одним из фаворитов ЧМ по биатлону

Эксперты биатлона из Норвегии назвали фаворитов первой мужской гонки чемпионата мира. Турнир стартует в Антхольце 13 февраля, а в субботу, 15-го числа, состоится спринт.

По мнению Ола Лунде, наряду с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё, на победу претендует также россиянин Александр Логинов. Эксперт указал, что у норвежца могут возникнуть проблемы с подготовкой из-за рождения ребёнка.