Испанские СМИ оценили первую победу Смолова в "Сельте"

Испанская пресса положительно оценила игру "Сельты" в матче чемпионата Испании против "Севильи". Команда из Виго победила со счётом 2:1 и ушла из зоны вылета.

Впервые в стартовом составе "Сельты" на поле вышел российский нападающий Фёдор Смолов. Он заработал жёлтую карточку и провёл на поле 87 минут.

Издание Faro de Vigo отметило, что Смолов тем самым отпраздновал своё 30-летие. У форварда российской сборной 9 февраля был день рождения. Журналисты считают, что главный тренер Оскар Гарсия делает на него ставку.

Также положительно воспринял игру Смолова его партнёр по команде Яго Аспас.

"Пока все очень хорошо. Он пока еще не провел в команде много времени и не так хорошо освоил язык, но это форвард с четкими характеристиками, настоящий бомбардир", — заявил главный бомбардир команды.

Оценки Смолова

Специализированные спортивные издания Испании выставили российскому форварду оценки.