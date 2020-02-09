Александра Солдатова приостанавливает карьеру гимнастки

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что временно приостанавливает карьеру гимнастки. По словам спортсменки, она планирует лечиться от булимии и восстанавливать здоровье. Ранее Солдатова уже призналась, что два года страдает от этого недуга.

Позже гимнастка рассказала, что в прошлом году проходила лечение, но прекратила его из-за быстрых результатов. Сейчас Солдатова считает, что это было ошибкой.