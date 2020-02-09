Ранее СМИ уже распространяли информацию о том, что гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой. Но позже сама девушка заверила, что эта информация не соответствует действительности, а в больницу она попала из-за бытового пореза.

"Уже два года я страдаю от недуга. Мне сложно говорить об этом, но помимо переломов и травм у меня была еще одна болезнь, которая сильно мне мешала. Лишь в 2018 году я рассказала обо всем тренерам. Уже более двух лет я страдаю от булимии. Я плакала, когда рассказывала о своей болезни тренеру Анне Дьяченко. Спасибо ей и Ирине Винер-Усмановой, так как они поддержали меня", - процитировал спортсменку ТАСС.