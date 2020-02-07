Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) не собирается переносить чемпионат мира из России. В 2022 году в Казани запланирован ЧМ по плаванию на короткой воде, в 2025 - ЧМ по водным видам спорта.
9 декабря WADA применило санкции к России, в числе которых запрет на проведение крупных соревнований на территории РФ. РУСАДА не согласилось с вердиктом, дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Нет никаких оснований считать, что что-то не в порядке. Никаких сигналов и информации, что что-то идет вразрез с достигнутыми договоренностями, а самое главное, подписанными документами, нет. Никаких движений по переносу со стороны FINA не поступало", - заявил Сальников в комментарии ТАСС.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.