Международная федерация плавания не намерена переносить ЧМ из России

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) не собирается переносить чемпионат мира из России. В 2022 году в Казани запланирован ЧМ по плаванию на короткой воде, в 2025 - ЧМ по водным видам спорта.

9 декабря WADA применило санкции к России, в числе которых запрет на проведение крупных соревнований на территории РФ. РУСАДА не согласилось с вердиктом, дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).