Королевская федерация футбола Испании (RFEF) провела жеребьёвку полуфинальной стадии Кубка Короля. Ранее турнир покинули "Реал" и "Барселона".
Мадридцы проиграли "Реал Сосьедаду" (3:4). В полуфинале команда из Сан-Себастьяна встретится с середняком Сегунды "Мирандесом".
"Барселона" уступила "Атлетику" (0:1). Клуб из Бильбао получил в соперники "Гранаду".
11-12 февраля
3-4 марта
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.