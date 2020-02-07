Японский фигурист Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе. За прокат на чемпионате четырёх континентов в Сеуле он получил оценку 111,82 балла.
Предыдущее достижение принадлежало ему же - 110,53 балла. Такую оценку Ханю заработал на этапе серии "Гран-при" в Москве.
Вторым стал китаец Цзинь Боян, третьим - америкаец Джейсон Браун.
Турнир проводится ежегодно для стран Америки, Азии, Африки и Океании. Европейские страны, в том числе и Россия, проводят отдельное континентальное первенство.
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