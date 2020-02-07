Фигурист Ханю побил собственный мировой рекорд в короткой программе

Японский фигурист Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе. За прокат на чемпионате четырёх континентов в Сеуле он получил оценку 111,82 балла.

Предыдущее достижение принадлежало ему же - 110,53 балла. Такую оценку Ханю заработал на этапе серии "Гран-при" в Москве.

Вторым стал китаец Цзинь Боян, третьим - америкаец Джейсон Браун.

Юдзуру Ханю (Япония) - 111,82. Цзинь Боян (Китай) - 95,83. Джейсон Браун (США) - 94,71.

Чемпионат четырёх континентов

Турнир проводится ежегодно для стран Америки, Азии, Африки и Океании. Европейские страны, в том числе и Россия, проводят отдельное континентальное первенство.

Победитель чемпионата Европы-2020 Дмитрий Алиев в короткой программе набрал 88,45 балла.