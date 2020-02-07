Украинским спортсменам разрешили выступать в России

Глава министерства культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что спортсмены обязаны выступать на территории России. Недовольство журналистов вызвало сообщение о том, что украинские гимнастки отправятся на этап "Гран-при" в Москве.

По словам Бородянского, спортсмены не могут отказаться от поездки в РФ в отличие от артистов.

"Спортсмены не выбирают, выступать им или не выступать. У них есть выбор - получать очки, не получать. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически теряет баллы. Это ограничивает возможности спортсмена бороться медаль, поэтому это вопрос не только Украины и России", - заявил Бородянский.

В то же время представитель правительства Украины снова обвинил Россию в "агрессии". Бородянский пожаловался на международные федерации, которые проводят соревнования на территории РФ.

"Это международный вопрос, когда одно государство напало на другое государство, а мы, чтобы бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора", - приводит слова министра "Интерфакс".

Запрет украинским спортсменам на поездки в Россию