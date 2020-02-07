Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что может подать в суд на СМИ, которые распространили информацию о том, что девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом четырёхкратная чемпионка мира рассказала своим подписчикам в Instagram.
"Да, и я думаю над этим", — ответила Солдатова на вопрос о возможности подать на СМИ в суд.
Сейчас гимнастка находится в психосоматическом отделении НИИ Склифосовского. Врачи не разрешают посещать спортсменку.
"Правда.Ру" пыталась разобраться в ситуации с Солдатовой. Комментарий изданию по поводу инцидента дал доцент кафедры психотерапии Владимир Файнзильберг.
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