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Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене

Спорт » Командные виды » Футбол

Никулинский районный суд Москвы отклонил требования футболиста Дениса Глушакова к бывшей супруге Дарье. Истец и ответчик на заседание не явились.

Ранее суд дважды откладывал заседание. В пятницу судья удовлетворил ходатайство Глушакова провести слушания без представителей СМИ. Представитель футболиста Ирина Серёгина сообщила, что требования его стороны были отклонены полностью.

"Суд первой инстанции отказал Денису Глушакову в удовлетворении его исковых требований в полном объеме. Полный размер требований не озвучили", - приводит РИА "Новости" слова Серёгиной.

Развод Глушакова с женой

Ранее суд пополам поделил совместно нажитое имущество супругов. Дарья заявила, что муж вывел со счетов 200 млн рублей. Мосгорсуд увеличил сумму компенсации на 42 млн.

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