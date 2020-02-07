Кашин снова раскритиковал Нурмагомедова и Кадырова

Журналист Олег Кашин в очередной раз высказал негативное отношение к бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Ранее в СМИ появились словам блогера о том, что спортсмен не имеет права представлять Россию на мировой арене, а его место "в селе".

Также журналист назвал всех бойцов ММА "животными", зрителей поединков "быдлом" и предложил запретить смешанные единоборства в России. Сегодня Кашин объяснил свои слова, назвав Нурмагомедова "моральным авторитетом не очень высококультурных слоёв российского общества".

"Хабиб - лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и таких не очень, что называется, высококультурных слоёв российского общества. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов", - заявил Кашин в интервью Александру Лютикову на его Youtube-канале.

Также Кашин упомянул о Рамзане Кадырове. Журналист считает, что Нурмагомедов может занять в Дагестане такое же положение, какое глава Чечни занимает в своей республике.

"Есть вторая фигура, так же важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и, соответственно, этими своими бесноватыми поклонниками. Я не удивлюсь, если завтра главой Дагестана назначат Хабиба. Поскольку он фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки", - заявил Кашин.

Избиение Кашина

В 2010 году Кашин получил тяжелые повреждения: в результате избиения у журналиста были сломаны кости и оторвана фаланга на одном из пальцев руки. Одним из нападавших оказался боец смешанных единоборств Данила Веселов.