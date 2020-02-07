Врачи не пускают посетителей к гимнастке Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продолжает лечение в НИИ Склифосовского. Она находится в психосоматическом отделении, её состояние оценивается как состояние средней тяжести. Посещения Солдатовой запрещены.

"Состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом", - рассказали РИА "Новости" в больнице.

Что произошло с Солдатовой

В четверг утром в СМИ появились сообщения о том, что 21-летняя спортсменка пыталась покончить жизнь самоубийством.

Солдатова сама пришла в ближайшую больницу, после чего её направили в Склиф.

Позже гимнастка через Instagram обратилась к болельщикам. Солдатова обвинила журналистов во лжи и заявила, что порезалась кухонным ножом.

В инциденте с Солдатовой в интервью для "Правды.Ру" разбирался доцент кафедры психотерапии Владимир Файнзильберг. Он обратил внимание на то, что у девушки в последнее время были проблемы в спортивной карьере.

Солдатова летом потеряла сознание на соревнованиях в Португалии, а в сентябре 2019 года пропустила чемпионат мира в Баку. За день до случая с суицидом Ирина Винер-Усманова рассказала о причинах непопадания гимнастки в сборную России. У девушки были выявлены "наследственные моменты на уровне ДНК".