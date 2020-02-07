Российская лыжница получила дисквалификацию за употребление допинга

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировала Александру Колено на два года. Девушка нарушила правило 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. В её пробе нашли запрещённое вещество, сообщает РУСАДА.

Дисквалификация отсчитывается с 17 августа 2018 года и продлится два года.

Александра Колено не занимала призовые места на российских соревнованиях. Также она не входила в состав сборной России на международных стартах.

Дисквалификация российских лыжников

На данный момент дисквалификацию за употребление допинга отбывают: