Василевский побил рекорд Хабибулина в "Тампе"

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский побил рекорд другого россиянина Николая Хабибулина. Матч против "Питтсбурга", в котором "Молнии" победили со счётом 4:2, стал 17-м подряд, в котором команда смогла набрать очки, а в воротах стоял Василевский.

В этой серии "Тампа" одержала 15 побед и потерпела два поражения в овертайме. Серия позволила "Лайтнинг" вернуться в число лидеров НХЛ.

Предыдущий рекорд "Тампы" был установлен Хабибулиным в 2003 году, когда он набирал очки 16 матчей подряд.

Андрей Василевский