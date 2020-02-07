Впервые за 10 лет "Реал" и "Барса" не вышли в полуфинал Кубка Испании

"Реал" и "Барселона" одновременно не вышли в полуфинал Кубка Испании. Такое случилось впервые с сезона-2009/10.

Поражение "Реала"

Мадридцы уступили "Реал Сосьедаду" на своём поле. При этом к 69-й минуте "летели" со счётом 1:4. В составе команды из Сан-Себастьяна дубль сделал Исак, ещё по голу забили Марино и Эдегор.

"Галактикос" сделал всё, чтобы отыграться, но времени ему не хватило. Последний гол был забит в компенсированное время - "Реал" уступил со счетом 3:4.

Поражение "Барселоны"

Каталонцы проиграли на выезде "Атлетику" из Бильбао. Единственный гол в ворота "Барселоны" был забит на 93-й минуте. И сделал это защитник Серхио Бускетс, случайно зацепив мяч головой в борьбе с соперником.

Кубок Испании по футболу

В 1/2 финала Кубка Короля вышли:

"Атлетик".

"Реал Сосьедад".

"Гранада".

середняк Сегунды "Мирандес".

Жеребьёвка полуфиналов состоится 7 февраля