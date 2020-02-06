Сборная Украины по гимнастике примет участие в московском Гран-при

Сборная Украины по художественной гимнастике отправит своих спортсменов в Москву для участия в этапе "Гран-при". В соревнованиях, которые пройдут с 7 по 9 февраля, примут участие Ева Мелещук и Кристина Пограничная.

"Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы украинской команды.

Запрет украинцам на поездки в Россию

В 2018 году министр спорта Украины Игорь Жданов запретил спортсменам выезжать на соревнования в Россию. После прихода в Кабмин новых министров, Украина отказалась финансировать поездки спортсменов в РФ.