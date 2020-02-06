Кихира не смогла превзойти Косторную на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию в Сеуле завершилась короткая программа у женщин. Прокат выиграла японка Рика Кихира, которая набрала 81,18 балла, чисто исполнив тройной аксель.

Второе место заняла американка Брейди Теннел, получившая оценку 75,93 балла. Третий результат у кореянки Ю Ен — 73,55 балла.

Россиянок не превзошли

Кихира не смогла превзойти результат россиянки Алёны Косторной на чемпионате Европы — 84,92 балла.

на чемпионате Европы — 84,92 балла. Теннел набрала меньше баллов, чем Анна Щербакова (77,95).

(77,95). Ю Ен не обошла Александру Трусову (74,95).

Чемпионат четырёх континентов

Турнир проводится ежегодно для стран Америки, Азии, Африки и Океании. Европейские страны, в том числе и Россия, проводят отдельное континентальное первенство.