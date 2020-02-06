На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию в Сеуле завершилась короткая программа у женщин. Прокат выиграла японка Рика Кихира, которая набрала 81,18 балла, чисто исполнив тройной аксель.
Второе место заняла американка Брейди Теннел, получившая оценку 75,93 балла. Третий результат у кореянки Ю Ен — 73,55 балла.
Турнир проводится ежегодно для стран Америки, Азии, Африки и Океании. Европейские страны, в том числе и Россия, проводят отдельное континентальное первенство.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.