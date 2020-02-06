Чемпионка Australian Open из США дисквалифицирована за допинг

Теннисистка из США Эбигейл Спирс получила дисквалификацию за употребление допинга. Спортсменка сдала положительный тест 31 августа 2019 года во время участия в US Open. В пробе обнаружены следы прастерона и тестостерона, сообщает AP.

38-летняя спортсменка получила обвинения 28 октября, а с 7 ноября будет отсчитываться её 22-месячная дисквалификация. Международная федерация тенниса (ITF) признала, что применение допинга не было связано со спортивной деятельностью. Несмотря на это, Эбигейл не сможет выступать до 7 сентября 2021 года.

Эбигейл Спирс