Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала расписание матча женской сборной против Румынии в рамках Кубка Федерации. Победитель игры выйдет в финальную часть турнира, которая состоится 14-19 апреля в Будапеште.
Первый номер сборной России в этом матче - Екатерина Александрова, второй - Вероника Кудерметова. Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова были вызваны на турнир, но не смогли приехать из-за травм. Также в составе команды выступит пара Анны Блинковой и Анны Калинской.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.