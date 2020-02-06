Опубликовано расписание матча Кубка Федерации Румыния - Россия

Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала расписание матча женской сборной против Румынии в рамках Кубка Федерации. Победитель игры выйдет в финальную часть турнира, которая состоится 14-19 апреля в Будапеште.

Первый номер сборной России в этом матче - Екатерина Александрова, второй - Вероника Кудерметова. Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова были вызваны на турнир, но не смогли приехать из-за травм. Также в составе команды выступит пара Анны Блинковой и Анны Калинской.

Расписание матча Кубка Федерации Румыния - Россия

7 февраля

Елена-Габриэла Русе - Екатерина Александрова.

Анна Богдан - Вероника Кудерметова.

8 февраля