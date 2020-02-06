Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказал своё мнение по поводу слухов о конфликте между Лионелем Месси и "Барселоной". По его словам, каталонскому клубу необходимо будет привыкнуть к отсутствию аргентинца, который выступает за команду на протяжении 18 лет.
"Такие парни забивают по 40-50 голов за сезон. Такие футболисты очень важны. Когда Месси уйдет из "Барселоны", им нужно будет время, чтобы привыкнуть. Это неизбежно", — приводит Post United слова Гвардиолы.
По информации Gazzetta dello Sport, Месси действительно раздумывает над уходом из "Барсы". За основную команду аргентинец провёл 765 матчей, в которых забил 657 голов.
По сведениям COPE, капитан недоволен назначением Кике Сетьена и методами его работы. Также футболисту не нравится, что ему приходится брать всю ответственность за неудачи команды на себя.
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