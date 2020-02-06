Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг Месси и "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказал своё мнение по поводу слухов о конфликте между Лионелем Месси и "Барселоной". По его словам, каталонскому клубу необходимо будет привыкнуть к отсутствию аргентинца, который выступает за команду на протяжении 18 лет.

"Такие парни забивают по 40-50 голов за сезон. Такие футболисты очень важны. Когда Месси уйдет из "Барселоны", им нужно будет время, чтобы привыкнуть. Это неизбежно", — приводит Post United слова Гвардиолы.

Месси задумался об уходе из "Барселоны"

По информации Gazzetta dello Sport, Месси действительно раздумывает над уходом из "Барсы". За основную команду аргентинец провёл 765 матчей, в которых забил 657 голов.

По сведениям COPE, капитан недоволен назначением Кике Сетьена и методами его работы. Также футболисту не нравится, что ему приходится брать всю ответственность за неудачи команды на себя.