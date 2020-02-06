Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной

Украинский боксёр Александр Усик ответил ветерану ВСУ Леониду Остальцеву, который ранее назвал его и Василия Ломаченко "обезьянами". Участник боевых действия на Донбассе не считает этих боксёров достойными украинцами.

Ранее Усик защитил чемпионский пояс в поединке в Москве. Ломаченко нарвался на негативные комментарии украинцев, когда опубликовал в Instagram ролик о православной вере, в котором были положительные слова о "вежливых людях".

"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы… и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я — украинец, и я этим горжусь", — заявил Остальцев.

Усик разместил в Instagram ответ в виде стихотворения