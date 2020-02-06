Украинский боксёр Александр Усик ответил ветерану ВСУ Леониду Остальцеву, который ранее назвал его и Василия Ломаченко "обезьянами". Участник боевых действия на Донбассе не считает этих боксёров достойными украинцами.
Ранее Усик защитил чемпионский пояс в поединке в Москве. Ломаченко нарвался на негативные комментарии украинцев, когда опубликовал в Instagram ролик о православной вере, в котором были положительные слова о "вежливых людях".
"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы… и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я — украинец, и я этим горжусь", — заявил Остальцев.
Может я и обезьяна, так твердит один осёл.
Ты прости меня за слово, без обиды ты ковбой.
Сильный, бороду ты носишь, мышцы крепкие твои,
На словах ты терминатор, а по сути первый блин.
Всех пугаешь пистолетом — не забудь мушку спилить.
А то больно будет это, будет тяжко заходить.
Голословные ребята, научитесь говорить,
А ещё лучше — учитесь не болтать, а сотворить.
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