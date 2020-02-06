Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков на этапе Кубка России в Кировской области выиграл гонку суперпреследования. Он преодолел дистанцию за 19 минут 58,6 секунды без промахов.
Второй результат показал Александр Поварницын, третий - Рустам Каюмов.
Ранее Бабиков выиграл на этом этапе спринт. Спортсмен не смог отобраться на чемпионат Европы. На первом этапе Кубка мира он был в составе сборной России, но не смог показать хорошего результата и был отозван из состава команды.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.